Cidades Incêndio atinge gerador de hospital que atende pacientes com a Covid-19 em Rio Verde Chamas se concentraram em um monte de lixo ao lado do gerador da unidade

Um incêndio na tarde deste sábado (20) atingiu um gerador instalado no Hospital Municipal Universitário, em Rio Verde, no Sudoeste de Goiás. A unidade atende pacientes com o novo coronavírus (Sars-Cov-2). Não houve feridos, o atendimento não foi comprometido e a troca do equipamento está sendo providenciada. O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou três viatur...