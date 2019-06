Cidades Incêndio atinge garagem do Grupo de Enfrentamento às Drogas em Goiânia e dois carros são incendiados As chamas foram provocadas por um curto-circuito na rede elétrica do prédio estadual

Um incêndio tomou conta da garagem do prédio do Grupo Executivo de Enfrentamento às Drogas (Geed) na tarde desta sexta-feira (21), na Rua 104, no Setor Sul, em Goiânia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas foram provocadas por um curto-circuito na rede elétrica do prédio estadual. Dois carros que estavam na garagem foram incendiados. Assim que as chamas...