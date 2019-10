Cidades Incêndio atinge galpão de móveis em Trindade As chamas destruíram todos os produtos que estavam no local

Um incêndio de pequenas proporções atingiu, na noite desta quarta-feira (9), um galpão de móveis que fica nos fundos de um estádio na Vila Pai Eterno, em Trindade, na região metropolitana da capital. As chamas destruíram móveis de madeira, espumas e eletrodomésticos, que estavam no local. Não houve vítimas. No momento do incêndio, ocorria um jogo entre os times ...