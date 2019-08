Cidades Incêndio atinge galpão com andaimes e escoramentos em Goiânia Este foi o segundo incêndio em comércio registrado na capital na noite desta terça-feira

Um incêndio destruiu parte de um galpão com andaimes e escoramentos, na noite desta terça-feira (13), no Setor Moinho dos Ventos, em Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, no local havia uma grande quantidade de madeira e isso dificultou o trabalho dos militares. As causas do incêndio são desconhecidas. Este foi o segundo incêndio em comércio registrado na capital na noite de ontem. De acordo com a corporação, seis viaturas e cerca de 18 bombeiros atuaram no combate das cham...