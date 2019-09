Cidades Incêndio atinge fábrica de móveis em Goiânia Local possuía um deposito de produtos inflamáveis onde incêndio teria iniciado

Uma fábrica de móveis pegou fogo na tarde desta quinta-feira (5), no Residencial Vales dos Sonhos, no extremo norte de Goiânia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a estrutura e vários objetos como maquinários de produção, mesas e cadeiras do comércio foram queimados, mas não houve vítimas. O lugar possuía um deposito de produtos inflamáveis, onde iniciou as chamas. A...