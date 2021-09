Um incêndio atingiu o segundo andar de um escritório de contabilidade, no início da tarde deste sábado (4), no Parque Amazônia, em Goiânia. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 12h, quando foi observado que o fogo estava saindo do inversor das placas solares, instaladas no teto do prédio. O local foi evacuado, o fogo controlado e não houve vítimas.

A Capitã do Corpo de Bombeiros, Regiane Cavalcante, que atendeu a ocorrência, explicou que a parte superior do prédio foi praticamente toda atingida e o forro do teto, que é de PVC, ficou destruído. Alguns móveis também pegaram fogo, mas o primeiro andar do prédio não foi atingido.