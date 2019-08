Cidades Incêndio atinge edifício no centro de Goiânia Bombeiros estão no local para controlar as chamas. Informações iniciais são de que fogo atinge o 10º andar

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas na noite deste sábado (10) para combater um incêndio no Edifício Trianon, na Rua 4, no Centro de Goiânia. Segundo informações iniciais, o fogo começou em um apartamento no 10º andar, que estaria fechado e de onde estaria saindo muita fumaça. Moradores foram orientados a deixar o edifício. Inicialmente, a informaçã...