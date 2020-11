Cidades Incêndio atinge depósito no Setor Campinas, em Goiânia De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, nenhuma pessoa se feriu durante o incidente

Um incêndio atingiu na noite deste domingo (22) um depósito de couro, tecidos, tiras e bordados, na Rua Rio Verde, no Setor Campinas, em Goiânia. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, nenhuma pessoa se feriu durante o incidente. Ainda conforme os Bombeiros, as chamas foram combatidas por oito equipes da corporação e 10 mil litros de água. A ação, que co...