Cidades Incêndio atinge depósito de supermercado em Aparecida de Goiânia Os militares extinguiram as chamas em cerca de 50 minutos

Um incêndio atingiu na madrugada desta quarta-feira (10) o depósito de um supermercado no Setor Independências Mansões, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da Capital. O Corpo de Bombeiros foi acionado e quando chegou ao local constatou que as chamas tinham se espalhado e saiam da edificação. Os militares extinguiram as chamas em cerca de 50 minutos. Os bom...