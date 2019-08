Cidades Incêndio atinge depósito de carvão em Aparecida de Goiânia Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros estão no local e combatem as chamas

Um depósito de carvão está em chamas, na manhã desta quinta-feira (8), na Rua J-004, no setor Mansões Paraíso, em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros estão no local para combater as chamas. Grande parte da mercadoria já foi destruída pelo fogo. Os bombeiros disseram que as chamas estão altas e uma grande...