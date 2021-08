Um incêndio atingiu, na noite desta segunda-feira (16), o Colégio Estadual Jaime Câmara, no Bairro Floresta, em Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas teriam começado no mato próximo à quadra esportiva.

A pessoa que ligou para a corporação informou aos militares que alguém teria colocado o fogo. As chamas se alastraram e o calor danificou o forro de PVC de algumas salas. Para conter o incêndio, foram usados dois mil litros de água. Não houve vítima.