Cidades Incêndio atinge Chapada dos Veadeiros e consome seis mil hectares do parque, em Alto Paraíso Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o fogo se alastra desde a última quinta-feira (26)

Um incêndio antige o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso de Goiás, município localizado na região nordeste do Estado. Conforme informações do Corpo de Bombeiros, o fogo já consumiu cerca de seis mil hectares de terra desde a última quinta-feira (27). Para combater as queimadas, uma força tarefa foi criada para agilizar os serviços. 90 pro...