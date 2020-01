Cidades Incêndio atinge centro comercial no setor Campinas A fumaça causada pelo fogo foi vista no fundo do Estádio Antonio Accioly, durante amistoso entre Atlético Goianiense e Gama

Um incêndio de grandes proporções atingiu um centro comercial, no Setor Campinas, em Goiânia, na tarde deste sábado (18). A fumaça causada pelo fogo foi vista no fundo do Estádio Antonio Accioly, durante amistoso entre Atlético Goianiense e Gama. Foram usadas 13 viaturas do Corpo de Bombeiros no combate às chamas. Ainda não há informações sobre os danos causados e a or...