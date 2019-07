Cidades Incêndio atinge casa no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia Não houve feridos, informou o Corpo de Bombeiros

Um princípio de incêndio foi controlado no início da manhã desta quinta-feira (4) em uma casa na Avenida Antônio Martins Borges, no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros não houve feridos. A corporação informou ainda que no local funciona uma marcenaria e havia serragem o que gerou muita fumaça. Três viaturas e 12 bombeiros atuaram na oco...