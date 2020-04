Cidades Incêndio atinge casa abandonada no Setor Leste Universitário, em Goiânia A grande quantidade de fumaça assustou os moradores da região

Um incêndio atingiu uma casa abandonada na manhã desta quinta-feira (16) na 11ª Avenida, no Setor Leste Universitário, em Goiânia. Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas para o local e combateram as chamas. Não houve feridos. O fogo começou em um acúmulo de lixo, dentro da residência. A grande quantidade de fumaça assustou os moradores da região. O incê...