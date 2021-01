Cidades Incêndio atinge caminhão-baú em trecho da GO-217, em Piracanjuba Bombeiros estão no local e combatem as chamas

Um incêndio atingiu um caminhão-baú na manhã desta sexta-feira (15) na GO-217, município de Piracanjuba, no Sul de Goiás. Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local. Ainda não se sabe o que pode ter causado as chamas e não há informação de vítimas. Já em Goianira, na GO-070, há registro de acidente, uma colisão entre carro e motocicleta. Ainda não há mais inform...