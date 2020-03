Cidades Incêndio atinge borracharia em Aparecida de Goiânia Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros estão no local e combate as chamas

Um incêndio atingiu uma borracharia na manhã desta terça-feira (31) na Avenida Brasil Central, na Vila Nossa Senhora de Lourdes, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da Capital. Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros estão no local e combate as chamas. Moradores da região contaram aos bombeiros que viram uma grande quantidade de fumaça saindo da borrac...