Cidades Incêndio atinge Área de Proteção Ambiental em São João D’Aliança A área abriga diversas espécies nativas da fauna e flora do Cerrado, incluindo felinos em extinção

Um incêndio atingiu uma Área de Proteção Ambiental do Planalto Central (APA), na zona rural do município de São João D’Aliança, na noite de sábado (21). O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas, que chegaram a atingir um raio de aproximadamente nove quilômetros. A área abriga diversas espécies nativas da fauna e flora do Cerrado, incluindo felino...