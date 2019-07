Um secador de grãos pegou fogo na tarde desta segunda-feira (8) em uma empresa de alimentos na cidade Vianópolis, que fica a 91 quilômetros de Goiânia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas ficaram concentradas apenas no secador e não se propagaram. Foram utilizados 10 mil litros de água no combate ao incêndio. Apesar do ocorrido, não houve registro de feridos e os militares continuam no local para avaliação de possíveis novos focos que ofereçam riscos.