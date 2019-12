Cidades Inaugurado Centro de Atendimento ao Turista no Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia Outros dois centros funcionam no Terminal Rodoviário e na estação ferroviária

Atualizada às 10h23. A terceira unidade do Centro de Atendimento ao Turista (CAT) foi inaugurada, na manhã desta segunda-feira (16), no Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, que a partir de 2020 passa a operar com voos internacionais. Para o prefeito Iris Rezende, a nova unidade é uma forma de dar atenção especial ao turista desde o momento em que ele chega a Goiânia. ...