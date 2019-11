Cidades Inauguração da sede de grupo contra corrupção ocorre no mesmo dia de operação que investiga Detran Instalações do Grupo Especial de Combate à Corrupção (Geccor) da Polícia Civil devem abrir as portas nesta quinta-feira (7) às 15 horas

A Polícia Civil inaugura, na tarde desta quinta-feira (7), a sede do Grupo Especial de Combate à Corrupção (Geccor). O ato ocorre no mesmo dia em que o Geccor realizou, junto a outras instituições do Estado, a Operação Cegueira Deliberada, deflagrada nesta manhã para combater supostas fraudes no Departamento Estadual de Trânsito (Detran-GO). A sede do Geccor, inclusive...