Cidades Início de obra de complexo viário é marcado por lentidão no trânsito em Goiânia Desvios para construção de viaduto na Av. Jamel Cecílio trazem confusão para motoristas e reclamação de moradores e comerciantes. Transtorno deve durar até 15 meses

O primeiro dia útil após interdições para construção do complexo viário da Avenida Deputado Jamel Cecílio foi marcado por tumulto. O local que passa por obras no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia, alterou a rota dos motoristas e trouxe congestionamentos que pararam as vias alternativas em horários de pico e lentidão em alguns trechos. A velocidade média na área ficou e...