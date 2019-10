Cidades Início das obras na Praça do Cruzeiro complica o trânsito em Goiânia Blocos de concreto estão em meia pista em dois pontos

As obras na Praça Comendador Germano Roriz, também conhecida como Praça do Cruzeiro, no Setor Sul, em Goiânia, começaram na manhã desta quarta-feira (23), e deixam o trânsito congestionado. Os blocos de concreto estão em meia pista em dois pontos. O primeiro é na Rua 90 que acessa a praça; e para quem ingressa a praça pelas ruas, 84, 86, 87 e 88 com o intuito de dar a...