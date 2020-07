Cidades Início da construção de ponte entre Goiás e Mato Grosso é autorizado pelo governo federal Estrutura vai ficar localizada no distrito de Luiz Alves, em São Miguel do Araguaia, e faz parte da implantação do corredor rodoviário entre os dois Estados

Na manhã desta sexta-feira (24), o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas assinou Ordem de Serviço para o início das obras de construção da ponte sobre o Rio Araguaia que liga Goiás a Mato Grosso, na BR-080. A estrutura vai ficar localizada no distrito de Luiz Alves, em São Miguel do Araguaia, e faz parte da implantação do corredor rodoviário entre os d...