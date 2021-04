Cidades Imunização contra Covid-19 é lenta e confusa em Goiânia A tentativa de receber a proteção contra o coronavírus nesta segunda-feira (19) foi marcada por filas, desinformação e frustração. Idosos dormem na porta de posto de atendimento

A vacinação contra a Covid-19 de pessoas com mais de 62 anos em Goiânia registrou muitos problemas nesta segunda-feira (19). As queixas foram de demora, falta de informação e o pior: sair sem receber a dose da proteção contra a Covid-19. Além disso, muitos também carregaram a incerteza de conseguir receber o imunizante no dia seguinte. A previsão para esta terça-feir...