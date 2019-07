Cidades Implantação de prova digital no Enem é desafio para o Brasil Entre as adversidades a serem enfrentadas estão infraestrutura, tecnologia e segurança da informação. MEC anunciou conclusão de mudança até 2026

Vinte computadores defasados e com pouco acesso à internet. É assim que o diretor do Centro de Ensino Médio 404, Felipe de Lemos Cabral, descreve a estrutura de informática à disposição dos alunos da escola, localizada em Santa Maria, no Distrito Federal (DF). Quando perguntado se os estudantes estariam preparados para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) di...