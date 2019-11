Cidades Impasse coloca etnia indígena avá-canoeiro em risco em Goiás Povo que vive no Norte do Estado está ameaçado de extinção e tinha miscigenação como alternativa ao desaparecimento. Agora, relações estão no foco de conflito entre índios e Funai

Antes vista como uma alternativa para que o povo avá-canoeiro não fosse extinto, a miscigenação entre etnias está no centro de um conflito entre a comunidade e a Fundação Nacional do Índio (Funai). Dois indígenas das etnias tapirapé, do Mato Grosso, e guajajara, do Maranhão, teriam sido impedidos de residir na Terra Indígena Avá-Canoeiro, no Norte de Goiás, mesmo com relaç...