Impacto agravado por outros cortes

A situação das universidades diante dos cortes na Educação é considerada grave por múltiplos fatores. Além do congelamento de bolsas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), cuja terceira etapa ocorreu neste mês, as instituições sofreram o contingenciamento de seus orçamentos e as dificuldades financeiras vividas também pelo Conselho Nacion...