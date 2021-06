O Instituto Médico Legal de Goiânia (IML) deve receber o corpo de Lázaro Barbosa na tarde desta segunda-feira (28). A segurança foi reforçada no local para que seja feito o trabalho de análise e perícia dos profissionais.

Morte de Lázaro Barbosa

Após 20 dias de buscas, Lázaro Barbosa de Sousa, de 32 anos, morreu durante confronto policial na manhã desta segunda-feira (28). A informação foi confirmada pela assessoria da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás (SSP-G0). De acordo com informações compartilhadas por agentes que partipavam da operação, Lázaro estava próximo a um córrego onde houve um confronto. A informação do fim da caçada por Lázaro foi confirmada mais cedo, por volta das 9h29min, pelo governador de Goias, Ronaldo Caiado.

Ele foi atingido e chegou a ser levado para uma viatura do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu. Vídeo que está circulando pelas redes mostra momento em que ele é retirado por policiais de uma viatura da polícia e levado para um veículo do Corpo de Bombeiros.

Durante a madrugada, equipes policiais intensificaram o cerco em uma região de Águas Lindas de Goiás, no Entorno do DF, após uma denúncia afirmar que teria visto o investigado em uma casa na região, na noite deste domingo (27).

A informação foi confirmada por meio de uma publicação no Twitter pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado. "Temos a informação das forças de segurança que estão na região de Cocalzinho de que o Lázaro foi preso. Quero cumprimentar a todos aqueles que estão ali há vários dias trocando informações para chegar a esse resultado final, a prisão do Lázaro. Meus cumprimentos a todas as forças de segurança que ali interagiram, trabalharam com determinação para mostrar que a lei está acima de tudo."

Após os crimes cometido por Lázaro, foi criada uma força-tarefa para as buscas com mais de 200 policiais de diferentes batalhões e cães farejadores. Duas pessoas chegaram a ser presas por auxiliar o fugitivo durante a fuga. O caseiro Alain Reis de Santana, de 33 anos, foi liberado em audiência de custódia e o fazendeiro Elmi Caetano Evangelista, de 74, segue preso.