Cidades IML confirma que corpo localizado no Vale da Lua é de turista desaparecido desde o dia 1º Vítima estava na Chapada dos Veadeiros com a namorada quando foram surpreendidos por uma tromba d'água

O Instituto Médico Legal de Formosa confirmou nesta quarta-feira (24) que o corpo localizado na última segunda-feira (23) no Vale da Lua, na Chapada dos Veadeiros, era, de fato, do turista Jacob Vilar Santana, de 31 anos. Ele desapareceu na região no dia 1º de dezembro após ser atingido por uma tromba d’água. A vítima estava com a namorada, que conseguiu se salvar. O corpo ...