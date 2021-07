Cidades ‘Imaginem o que fazem sem testemunhas’, diz presidente da OAB sobre advogado agredido por PMs em GO Orcelio Ferreira Silverio Junior foi agredido por policiais militares durante uma abordagem nesta quarta-feira (21), na Avenida Anhanguera, na capital. Imagens do fato foram compartilhadas

O presidente nacional da Ordem dos Advogados d Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz classificou as imagens da agressão ao advogado Orcelio Ferreira Silverio Junior como enojantes e covardes. Ele se pronunciou por meio da conta pessoal do Twitter e garantiu que a entidade de classe irá acompanhar o caso. Em seguida, prestou sua solidariedade aos colegas goianos. As imagens f...