Vida Urbana Imagens mostram vítima em boate antes de morrer em acidente, em Goiânia Marcos Vinícius de Araújo Fraga, de 29 anos, bateu o carro que dirigia em um poste de iluminação pública e não resistiu aos ferimentos. Polícia Civil apura o caso

Imagens de câmeras de segurança que mostram o empresário Marcos Vinícius de Araújo Fraga, de 29 anos, em uma boate no Setor Bueno com a mesma roupa que usava no momento do acidente na madrugada desta quarta-feira (10), levam a crer que ele consumiu bebida alcóolica antes de colidir com o poste na Avenida Eurico Viana, no bairro Alto da Glória, em Goiânia. A Delegacia de ...