Cidades Imagens impressionantes mostram chegada da tempestade de areia em Mato Grosso do Sul Vídeo foi gravado por um passageiro que navegava pelo rio em que ocorreu o naufrágio que vitimou seis pessoas na sexta-feira (15)

Um vídeo feito em outra embarcação que navegava no Rio Paraguai, em Mato Grosso do Sul, mostra o avanço de uma tempestade de areia momentos antes do acidente envolvendo o barco-hotel que vitimou seis pessoas. Um passageiro ainda está desaparecido. As tempestades de areia ganharam atenção nas últimas semanas após atingirem inúmeras cidades do Brasil, principalmente no int...