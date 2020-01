Cidades Imagens fortes: cachorro é baleado e agredido com golpes de ferro em Marzagão Animal foi resgatado por ONG e encaminhado para tratamento médico

Moradores de Marzagão estão revoltados com os maus tratos que um cachorro sofreu na tarde de sábado (18). Após sair de casa enquanto o dono trabalhava, o animal foi baleado com um tiro nas costas e agredido com diversos golpes de ferro. Com as pancadas, o cachorro ficou com um dos olhos completamente coberto por sangue e debilitado. Ele foi resgatado pela O...