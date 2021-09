Cidades Imagens de satélite identificam um novo foco de incêndio no Parque de Terra Ronca, em São Domingos As chamas já consumiram mais de 8 mil hectares de vegetação do local

O combate ao incêndio no Parque Estadual de Terra Ronca, em São Domingos, entrou no nono dia, nesta quinta-feira (23). O parque é composto por grutas e cavernas e tem no total 57 mil hectares, deste mais de 8 mil hectares de vegetação já foram consumidos pelas chamas. Segundo o sargento Rafael Ângelo Dultra Sant'Ana, da 10ª Companhia Independente Bombeiro Milita...