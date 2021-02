Cidades Imagens de gabinetes serão apuradas em investigação contra desembargadores do TJ-GO Dois deles pediram a instalação do processo. Decisão da Justiça estadual veio após denúncia divulgada pelo programa Fantástico da Rede Globo

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) abriu uma sindicância, nesta quarta-feira (24), para investigar três magistrados por suspeita de receber vantagem indevida de R$ 750 mil do padre Robson de Oliveira. As desconfianças foram reveladas em reportagem do Fantástico, da TV Globo, no último domingo (21). A TV Anhanguera também fez revelações do caso. O repasse financeiro teria como objetivo o ganho em uma causa para a Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe), que era presidida pelo líder ...