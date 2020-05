A imagem de Nossa Senhora de Fátima percorre, a partir das 16 horas desta quarta-feira (13), as ruas do Setor Aeroporto em carro aberto do Corpo de Bombeiros. A tradicional carreata foi substituída pela passagem da imagem pelas ruas e, em seguida, por visita à porta de hospitais que atendem pacientes infectados pelo novo coronavírus.

Apesar de não haver a festa, em que a comunidade acompanha a passagem e acolhe a imagem, desta vez a sugestão é que os devotos acompanhem a passagem de suas casas, sacadas, portões. “O importante é que não haja aglomeração e que os fiéis se mantenham seguros em suas casas. Se preferirem, podem colocar tecidos brancos ou flores nas suas portas para demonstrar a acolhida”, diz Sinomar Aparecido Alves, que é membro da igreja e está organizando a solenidade.

O padre Alaor será o responsável pelas orações e bênçãos durante o trajeto. Duas paroquianas devem acompanha-lo para relatar a história de Nossa Senhora de Fátima, que, segundo Sinomar explica, manifestou-se pela primeira vez em Fátima a três pequenos pastores pedindo para que o mundo voltasse a Deus, confiando em sua misericórdia e fazendo sacrifícios pelas almas dos pecadores.