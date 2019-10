Cidades Imagem captada por pesquisadores pode explicar origem do óleo no Nordeste A análise foi feita na última segunda-feira (28) por um satélite da Agência Espacial Europeia

Depois de três semanas de estudos, o Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélites da Ufal (Universidade Federal de Alagoas) anunciou nesta quarta-feira (30), que detectou uma grande mancha de óleo, em formato meia lua, no sul da Bahia, que pode ser a origem do óleo que tem atingido praias do Nordeste. A análise foi feita na última segunda-feira (28) p...