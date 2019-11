Cidades Imóvel tem telhado arrancado durante chuva e é interditado por risco de desabamento, em Anápolis Segundo o Corpo de Bombeiros, chuva durou cerca de 20 minutos, mas ventos fortes causaram danos

Atualizado às 19h34 Um imóvel da cidade de Anápolis, no Centro do Estado, foi danificado devido a fortes ventos, na tarde desta terça-feira (26). Por volta das 15 horas, a cidade registrou uma breve chuva, que durou cerca de 20 minutos, segundo o Corpo de Bombeiros. O vendaval, no entanto, provocou danos. O telhado do prédio, localizado na Rua 18 de Setem...