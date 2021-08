Cidades Imóvel histórico é demolido no Setor Sul, em Goiânia Casa na Rua 84 foi alvo de requerimento do MP para seu tombamento em 2019 e estava acautelado. Operação foi feita à revelia, de acordo com a Secult

Antiga sede da Secretaria Municipal de Cultura de Goiânia (Secult), a residência com características modernistas na Rua 84, entre as ruas 104 e 104-B, no número 535 do Setor Sul foi demolida na semana passada. O local estava sem uso desde 2019, quando a Secult foi para nova sede, no Parque Atheneu. Na mesma época, o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) emitiu ...