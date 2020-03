Cidades Ilhados, moradores próximos à barragem que transbordou na região Norte de Goiânia, pedem ajuda Avenida Samambaia foi cortada e interditada após ameaça de rompimento da represa. Pessoas que vivem no bairro precisam usar desvio cheio de buracos e lama

Moradores do setor Chácaras de Recreio Samambaia, na região Norte de Goiânia, estão praticamente ilhados após a decisão da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMT) de manter interditada a Avenida Samambaia que dá acesso ao bairro. A única saída do bairro, a continuidade da via que não tem asfalto, está cheia de buracos e de lama. A interdição ocorreu no dia 25 de fevereiro após a Defesa Civil anunciar dois dias antes a possibilidade de rompimento da ...