Cidades Igrejas têm Páscoa com restrições Uso de máscaras pelos fiéis marcou o domingo nas igrejas católicas. Entretanto, apesar de recomendações, foi possível registrar alguns flagrantes de aglomerações nas missas

A movimentação nas igrejas católicas de Goiânia durante o feriado de Páscoa ocorreu com restrições por conta do avanço do coronavírus. O POPULAR visitou algumas igrejas da capital e o uso de máscaras foi predominante entre os fiéis. Porém, mesmo com as recomendações definidas para evitar o avanço do vírus, alguns locais registraram número maior de fiéis com pessoas sen...