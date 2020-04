A abertura de igrejas e centros religiosos permitida pelo governo estadual em Goiás através de um decreto publicado no último domingo (19) foi celebrada entre os líderes religiosos. Porém, as determinações impostas, como, por exemplo, o uso obrigatório de máscaras e público reduzido a 30% da capacidade máxima são algumas das medidas que eles prometem cumprir, mas que na prática serão muito desafiadoras.

Líder da igreja Fonte da Vida, o apóstolo César Augusto explica que o principal desafio vai ser manter a quantidade máxima de 30% da capacidade total de pessoas dentro das igrejas. “Teremos que redistribuir em horários alternativos os membros da Igreja, para que não haja aglomeração de pessoas em um só horário de culto. Toda a Igreja está ansiosa pelo retorno dos cultos presenciais, porém, muito consciente da gravidade da situação. Por isso, esperamos um retorno numericamente gradativo dos membros”, afirma.

Segundo ele, pessoas sem máscaras não entraram nas igrejas da congregação que têm cerca de 150 membros. A determinação é a mesma para as igrejas do Ministério Campinas, da Assembleia de Deus, que conta com mais de 80 mil membros. “Vão ter que voltar para casa. Estamos avisando desde agora sobre isso e sobre o número máximo de pessoas. Isso tudo vai ajudar as pessoas a criarem consciência sobre a situação que estamos enfrentando”, explica o pastor da Igreja Assembleia de Deus do Bairro Capuava, Nacivon Fonseca. As atividades do ministério retornarão no próximo domingo (26).

Já o pastor presidente do Ministério Betel, que também faz parte da Assembleia de Deus, Gentil Rosa de Oliveira, diz que a igreja tem condições de providenciar máscaras para aqueles que estiverem sem. “Temos um pequeno estoque e vamos comprar mais. Porém, reforçamos que as pessoas já venham mascaradas”, esclarece.

Segundo ele, o primeiro culto no novo formato acontecerá na manhã do próximo domingo (26) e servirá como um teste. “Vamos seguir todas as determinações e ver como as pessoas respondem. Tudo é um teste. Acredito que não iremos ultrapassar o número de pessoas, porque grande parte dos frequentadores são idosos que não poderão vir”, diz o pastor que coordena 48 igrejas com um total de 12 mil membros.

Católicos

A assessoria de imprensa da Arquidiocese de Goiânia informou que ao longo da segunda-feira (20) os bispos se reuniram virtualmente e estudaram o decreto à luz do Código de Direito Canônico. Nesta terça-feira (21), deve sair o comunicado oficial com o posicionamento da igreja.

O padre Vitor Simão, da Paróquia São João Batista, em Aparecida de Goiânia, diz que o código é onde ficam todas as regras da vida da igreja. “Lá estão os artigos sobre a disciplina do clero e dos fiéis, por exemplo. Por isso, o decreto precisa ser analisado junto com ele para ver se nenhuma das medidas contraria seus princípios”, esclarece.

O padre afirma que na visão dele não ocorrerá nenhum problema. “Acredito que voltaremos a fazer as missas seguindo as regras. A igreja tem uma preocupação muito grande em oferecer um testemunho para a sociedade nessa hora. Porém, esse testemunho não pode colocar em detrimento a sagrada doutrina e liturgia. Por isso, é necessário alinhar as ideias”, explica.

O padre diz ainda que acredita que os desafios que as igrejas terão que lidar como, por exemplo, a insistência de pessoas com mais de 60 anos de seguirem frequentando os locais, devem ser levadas com sensibilidade pelos párocos. “Cada igreja tem um tipo de frequentador e por isso é preciso paciência para lidar com cada particularidade. Tem pessoas que vão precisar, por exemplo, de atendimentos individuais”, explica.

A secretaria da Federação Espírita do Estado de Goiás (Feego) informou que a federação está analisando o novo decreto emitido pelo o governador e que após a análise, a assessoria de comunicação da instituição irá se pronunciar sobre o assunto.

"Saúde espiritual"

O governador Ronaldo Caiado (DEM) informou, na segunda-feira (20), durante uma coletiva de imprensa no Palácio das Esmeraldas, em Goiânia, que a decisão de permitir que igrejas e centros religiosos abram respeitando as restrições impostas no novo decreto publicado no Diário Oficial do Estado na noite deste domingo (19) que visa combater o novo coronavírus (Covid-19), levou em conta a saúde espiritual das pessoas.

Segundo Caiado, a abertura das igrejas e centros religiosos foi permitida pois o equilíbrio e o bem estar espiritual é muito importante em momentos como esse. “Temos que trabalhar pela saúde e pela economia, mas também não podemos deixar de lado que o isolamento social causa sim um desconforto nas pessoas”, esclarece.

O governador explica que pensando nisso o Estado permitiu a abertura dos locais religiosos tomando todos os cuidados necessários. “Nas áreas que temos mais incidência de casos, por exemplo, permitimos só um culto por semana. Nos locais que a situação está mais tranquila permitimos dois por semana, sendo que ambos devem ser protocolos rígidos.”

Caiado conta que outro ponto que fez com que o governo permitisse a aberta das igrejas foi o comprometimento dos religiosos. “Todos foram unânimes em mandar documentos para mim dizendo que não vão deixar ninguém com mais de 60 anos entrar e participar das celebrações”, afirma.

Segundo o governador, essa atitude somada a determinações estaduais como, por exemplo, um distanciamento de 2 metros de uma pessoa para outra garantem que as igrejas podem funcionar. “Não abrimos mão de nenhum critério. Temos regras rígidas”, enfatiza Caiado.

Para Caiado, dessa maneira o governo estadual conseguiu fazer de tudo para atender a população da melhor maneira em todos os âmbitos possíveis. “Temos a parte da saúde, a parte social, a parte psicológica e também a espiritual. Com o decreto pode-se ver que não abrimos mão de nenhuma”, pontua.

O pastor da Igreja Assembleia de Deus do Bairro Capuava, que faz parte do Ministério Campinas, Nacivon Fonseca, diz que fica feliz de saber que o governador do Estado escutou os argumentos apresentados por ele e por outros pastores da congregação. “Nós falamos justamente sobre a importância das pessoas trabalharem e fortalecerem o lado espiritual. Vai ser muito positivo para o momento em que vivemos ter as igrejas funcionando. Vai fortalecer as pessoas, pois o alimento espiritual é muito importante para passarmos por situações como essa”, finaliza.