Cidades Igreja desaba após temporal em Aparecida de Goiânia A forte chuva de domingo (22) também trouxe transtornos para os moradores do Parque Amazônia, em Goiânia

Atualizada às 9h07 A igreja evangélica Assembleia de Deus Esperança, na Rua Caraí, no Jardim Ipiranga, em Aparecida de Goiânia, foi destruída com a chuva do fim da tarde de domingo (22). No momento do temporal, não havia ninguém dentro da igreja, porém 3 horas depois aconteceria um culto no local. O teto e as paredes foram para o chão, a estrutura met...