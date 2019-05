Vida Urbana Igreja Católica no Brasil quer ampliar acolhimento a imigrantes venezuelanos O assunto foi abordado nesta quinta-feira, 2, durante o segundo dia da Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que se realiza em Aparecida (SP)

Com o agravamento da crise na Venezuela, a Igreja Católica brasileira quer ampliar o acolhimento a imigrantes venezuelanos que pedem abrigo oficial ou cruzam a fronteira e se refugiam no Brasil. O assunto foi abordado nesta quinta-feira, 2, durante o segundo dia da Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que s...