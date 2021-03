Cidades Igreja Católica de Itapuranga expõe faixa em que critica frieza de cristãos diante da Covid-19 Município de pouco mais de 25 mil habitantes tem 47 mortos pela doença, o que motivou a ação: “A igreja também tem papel profético, não podemos ficar indiferentes à realidade”

O município de Itapuranga, no interior de Goiás, amanheceu nesta quinta-feira (4) com uma intervenção visual organizada pela Igreja Católica da cidade para alertar sobre a Covid-19. Cruzes no jardim que representam os mortos pela doença são acompanhadas por uma faixa em que manifesta luto “pela dureza de mente e coração de muitos cristãos”. Ao POPULAR, o padre Celso ...