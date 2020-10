Cidades Ifood bane cliente apontada como autora de racismo em Goiânia Na noite desta segunda-feira (26) foi proibido de entrar no Condomínio Aldeia do Vale, em Goiânia, porque a cliente pediu a substituição de um motoboy negro por um branco

O aplicativo de entregas, Ifood, informou por meio de nota, que a usuária apontada como autora de injúrias raciais contra um de seus entregadores, em Goiânia, foi identificada e banida do app. Frases racistas “Esse preto não vai entrar no meu condomínio. Mandar (sic) outro motoboy que seja branco. Eu não vou permitir esse macaco”. Estas foram as frases que uma ha...