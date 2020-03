Cidades IFG vai revitalizar pórtico da época do batismo de Goiânia Restauro da estrutura que fica ao lado da sede original da instituição deve custar R$ 500 mil. Monumento foi erguido para a inauguração oficial da capital, em 1942

Após oito anos de expectativa, terão início neste mês as obras de restauro do pórtico do câmpus Goiânia do Instituto Federal de Goiás (IFG) construído, ao lado da sede original, especialmente para o Batismo Cultural de Goiânia, a inauguração oficial da capital ocorrida em 1942. O monumento, ao lado dos blocos 100 e 200 da instituição, integra o conjunto goianiense tomb...