A diretoria-geral do Câmpus Goiânia do Instituto Federal de Goiás (IFG) informou que não está recebendo doações de frascos para serem utilizadas para álcool em gel. A mensagem está sendo compartilhada pelo whatsapp e afirma que as embalagens podem ser entregues na portaria, no Setor Central, em Goiânia.

Em nota, o IFG afirmou que as orientações não são oficiais e sobre a produção de álcool em gel está sendo feita uma análise de viabilidade por um grupo de servidores técnicos da instituição. Isso porque a produção e distribuição do material devem cumprir normas sanitárias em vigor. “Até o momento, a possibilidade e as condições para o desenvolvimento desta ação não estão confirmadas”, diz a nota.

A nota finaliza afirmando que neste momento de quarentena, a orientação é para que as pessoas obedeçam às recomendações das autoridades sanitárias e não saiam das suas casas. “Muito menos se dirijam ao Câmpus Goiânia, onde as aulas encontram-se suspensas e as demais atividades ocorrem de forma remota neste período”, finaliza o documento.