O Instituto Federal de Goiás (IFG), por meio do Campus Goiânia, está ofertando vagas para o curso gratuito de especialização lato sensu em Inteligência Artificial Aplicada. No processo seletivo, são ofertadas ao todo 30 vagas e as inscrições podem ser feitas até o dia 30 de abril, exclusivamente pelo site da instituição.

A especialização tem por objetivo formar profissionais com a capacidade de trabalhar e aplicar as tecnologias mais recentes da área de inteligência artificial, aprendizado de máquina e recuperação de informação. Segundo o coordenador da especialização no Campus Goiânia do IFG, Eduardo Noronha, “os conhecimentos de inteligência artificial referem-se ao desenvolvimento de modelos computacionais (algoritmos, software, etc.) que possuem a capacidade de aprender com dados e informações, raciocinar, perceber, tomar decisões e resolver problemas, ou seja, é capacidade de conferir às tecnologias computacionais uma simulação, de algum modo, da forma humana de tomar decisões”.

O coordenador explicou ainda que umas das características mais fortes que se almeja na formação conferida pelo curso é a de preparar os estudantes da pós-graduação com habilidades que os tornem capazes de transformar conceitos, teorias e ideias de aplicação de inteligência artificial em soluções práticas aplicadas nos diversos segmentos produtivos, tais como: saúde, educação, logística, pecuária e negócios em geral. Este é o primeiro curso de graduação em Inteligência Artificial do país.

A especialização tem carga horária de 360 horas, com tempo de duração de, no máximo, 24 meses, sendo 12 meses para cursar as disciplinas, e o restante para o desenvolvimento do trabalho final de curso. As linhas de pesquisa da pós são em: Aprendizado de Máquina, Redes Neurais Profundas, Visão Computacional, Big Data e Computação em Nuvem, Recuperação da Informação, Reconhecimento de Padrões e Pesquisa Operacional. O curso tem como público-alvo preferencialmente graduados em cursos superiores reconhecidos pelo Ministério da Educação nas seguintes áreas de formação: Ciência da Computação, Engenharia de Computação, Engenharia de Software, Sistemas de Informação, além de tecnólogos da área de Tecnologia da Informação ou áreas afins.

A inscrição para a seleção será feita exclusivamente pelo endereço: http://ifg.edu.br/estude-no-ifg/selecoes-em-andamento/pos-graduacao até o dia 30 de abril. Para se inscrever, o candidato deverá apresentar o Cadastro de Pessoa Física (CPF) e documento de identificação oficial com foto.